СМИ: Сын Кашпировского унаследует его дом в США за $340 тысяч

По данным СМИ, Кашпировский приобрел недвижимость за $340 тысяч (29,1 млн рублей) в 2013 году, оформив ее на дочь Елену. Позднее неподалеку появился еще один дом, связанный с сыном психотерапевта Сергио Монтаной.

В 2018 году после смерти Елены право собственности на жилье перешло Кашпировскому. При этом в доме еще с 2014 года проживали Сергио с женой и сыном Шоном.

«Сейчас в доме живут 51-летний Сергио и 28-летний Шон... На днях начался процесс вступления в наследство — после его завершения недвижимость должна перейти Сергио Монтане», - отмечает Shot.

Анатолий Кашпировский умер 3 октября в возрасте 87 лет, напоминает Ura.ru.

