СМИ: Сын Кашпировского унаследует его дом в США за $340 тысяч
Сын психотерапевта Анатолия Кашпировского унаследует его дом в городе Ла-Кинта в американском штате Калифорния стоимостью более $300 тысяч. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
По данным СМИ, Кашпировский приобрел недвижимость за $340 тысяч (29,1 млн рублей) в 2013 году, оформив ее на дочь Елену. Позднее неподалеку появился еще один дом, связанный с сыном психотерапевта Сергио Монтаной.
В 2018 году после смерти Елены право собственности на жилье перешло Кашпировскому. При этом в доме еще с 2014 года проживали Сергио с женой и сыном Шоном.
«Сейчас в доме живут 51-летний Сергио и 28-летний Шон... На днях начался процесс вступления в наследство — после его завершения недвижимость должна перейти Сергио Монтане», - отмечает Shot.
Анатолий Кашпировский умер 3 октября в возрасте 87 лет, напоминает Ura.ru.
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