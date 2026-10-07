Мария Захарова назвала иноагентов кикиморами и оборотнями на балу Воланда
Официальный представитель МИД России Мария Захарова сравнила иноагентов с кикиморами и оборотнями на балу героя романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» Воланда. Об этом дипломат заявила в эфире радио Sputnik.
Захарова назвала иноагентское сообщество «отъехавшим во всех смыслах», пишет RT. По словам дипломата, они извращают все, что происходит и произносится в России.
«Это же кикиморы и лешие! Они похожи на оборотней! Даже то, в каком обличии они все представлены, это какой-то костюмированный бал Воланда», - подчеркнула представитель МИД.
Ранее Захарова сравнила ситуацию вокруг концертов рэпера Канье Уэста в Санкт-Петербурге с сеансом черной магии из «Мастера и Маргариты». Дипломат напомнила, что «непонятные организаторы непонятно проводили непонятный же сеанс... с последующим разоблачением».
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