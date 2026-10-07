Росприроднадзор: Загрязнения в Черном море после пожара на танкере нет
7 октября 202611:13
Юлия Савченко
Загрязнения в Черном море из-за возгорания нефтяного танкера нет. Об этом сообщил Росприроднадзор.
В ведомстве отметили, что специалисты ведут наблюдение за береговой полосой и акваторией после пожара, пишет RT.
«Факты загрязнения в настоящее время отсутствуют», — подчеркнули в Росприроднадзоре.
Ранее стало известно о пожаре на танкере с нефтепродуктами Aframax Rio близ Сочи. Сведений о разливе сырья и угрозе береговой линии нет.
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