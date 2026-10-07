ИИ не пройдет? Как будет работать «Антиплагиат» в режиме реального времени
Константин Воронцов заявил НСН, что борьба с ИИ в случае написания дипломных работ бесполезна, необходимо менять сами критерии оценки.
Контроль системы «Антиплагиат» в режиме реального времени только будет мешать студентам работать в комфортном для себя формате, но не факт, что это помешает использовать ИИ, заявил НСН руководитель лаборатории «Машинное обучение и семантический анализ» института ИИ МГУ Константин Воронцов.
Обновление системы «Антиплагиат 2.0» введет запись истории изменений текста для отслеживания динамики работы и пауз автора. Система сможет выявлять моментальную вставку сгенерированного нейросетями или скопированного материала, расценивая отсутствие истории создания как подозрительное действие, пишет «База». Нововведение уже вызвало волну негатива среди студентов: есть мнение, что защита содержания учебных работ ушла на второй план, а сам процесс превратился в «оценку всего подряд». Воронцов согласился с тем, что это странное нововведение.
«Такая система не полностью объективна, никто не гарантирует, что студент будет все писать в этой системе. Например, если кому-то удобнее использовать Word или еще что-то? Допустим, я там пишу, творю, а потом вставляю в эту систему. Получается, что пользователь должен редактировать текст только в их системе, но возникает вопрос, насколько удобен их редактор. Почему люди должны перейти к ним из того же Word? Плюс они не единственные на рынке с таким продуктом. Возможно, люди будут переходить на другие варианты. Конечно, такие системы нужны, но ряд вопросов остается», — отметил он.
По его словам, борьба с ИИ в этом случае в принципе бесполезна, необходимо менять сами критерии оценки работы.
«Что касается ИИ, мы вошли в новый мир, где невозможно отличить, написан ли текст человеком или искусственным интеллектом. Но мы не это должны мерить теперь, надо осознать, что мы должны оценивать, насколько текст полезен людям. А как измерить полезность текста? Скольким людям он принес пользу. Раньше текст курсовой работы, например, зачастую был бесполезен, теперь мы довели это до логического завершения. Бесполезные тексты вообще не нужно писать, нужно придумывать другие виды деятельности, где текст может выступать в роли вспомогательного отчета, не более. И раньше текст можно было купить, перевести с другого языка. Антиплагиат эту проблему решал частично. Научный текст оценивается по новизне, актуальности и значимости», — заключил собеседник НСН.
Чтобы использование искусственного интеллекта (ИИ) не засчитали как нарушение при написании дипломной работы, должны быть разработаны четкие методические рекомендации как для преподавателей, так и для студентов. Об этом НСН рассказала член комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ольга Пилипенко.
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