В МВФ предупредили о росте госдолга всех стран выше 100% мирового ВВП
Совокупный государственный долг всех стран в скором времени превысит 100% мирового ВВП, предупредила директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева. Об этом сообщает ТАСС.
По словам главы МВФ, объем госдолга в мире приближается к максимальному уровню со времен Второй мировой войны, пишет RT.
Как отметила Георгиева, рекордные уровни госдолга и высокие затраты на его обслуживание, а также чрезмерный бюджетный дефицит являются основными факторами, которые влияют на мировую экономику. Одни из наиболее высоких показателей валовой долговой нагрузки фиксируют в развитых странах.
«Отношение долга к ВВП, как правило, ниже в государствах с формирующейся рыночной экономикой и еще ниже в странах с низким уровнем дохода», - указала глава МВФ.
Она раскритиковала отсутствие «решительных действий» в развитых странах с высоким госдолгом и призвала правительства срочно заняться сокращением бюджетных дефицитов.
Ранее в МВФ заявили, что госдолг США к 2031 году достигнет 140 процентов ВВП, такой уровень угрожает стабильности экономики в стране и мире.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Росприроднадзор: Загрязнения в Черном море после пожара на танкере нет
- ИИ не пройдет? Как будет работать «Антиплагиат» в режиме реального времени
- Онколог рассказал о симптомах на поздних стадиях разных видов рака
- В Челябинской области грузовик столкнулся с пассажирским поездом
- Опасен для детей? Юрист оценил шансы Джигана сохранить родительские права
- В МВФ предупредили о росте госдолга всех стран выше 100% мирового ВВП
- СМИ: Сын Кашпировского унаследует его дом в США за $340 тысяч
- Страшнее Анапы в 10 раз: Экологи о последствиях пожара на танкере в Черном море
- Мария Захарова назвала иноагентов кикиморами и оборотнями на балу Воланда
- В МВФ рассказали, что приводит к росту мировой инфляции