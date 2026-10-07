В МВФ предупредили о росте госдолга всех стран выше 100% мирового ВВП

Как отметила Георгиева, рекордные уровни госдолга и высокие затраты на его обслуживание, а также чрезмерный бюджетный дефицит являются основными факторами, которые влияют на мировую экономику. Одни из наиболее высоких показателей валовой долговой нагрузки фиксируют в развитых странах.

«Отношение долга к ВВП, как правило, ниже в государствах с формирующейся рыночной экономикой и еще ниже в странах с низким уровнем дохода», - указала глава МВФ.

Она раскритиковала отсутствие «решительных действий» в развитых странах с высоким госдолгом и призвала правительства срочно заняться сокращением бюджетных дефицитов.

Ранее в МВФ заявили, что госдолг США к 2031 году достигнет 140 процентов ВВП, такой уровень угрожает стабильности экономики в стране и мире.

