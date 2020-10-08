Десятки городов мира ограничили работу баров и ночных клубов из-за COVID-19

Почти 30 городов Европы и Азии, в том числе семь столиц, ограничили работу баров и ночных клубов из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.

От двух недель до одного месяца закрылись ночные заведения Брюсселя, Сеула и Парижа. Подобные меры рассматривает сейчас и Нью-Йорк, сообщает mk.ru.