Десятки городов мира ограничили работу баров и ночных клубов из-за COVID-19

Почти 30 городов Европы и Азии, в том числе семь столиц, ограничили работу баров и ночных клубов из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.

От двух недель до одного месяца закрылись ночные заведения Брюсселя, Сеула и Парижа. Подобные меры рассматривает сейчас и Нью-Йорк, сообщает mk.ru.

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Ряд стран вновь задумался об ограничения осенью, когда число заражающихся коронавирусом начало расти.

Ранее депутат Госдумы Евгений Федоров предложил главе Роспотребнадзора Анне Поповой запретить концерты в ресторанах, кафе и барах до конца года. Он пояснил, что в таких небольших, плохо проветриваемых помещениях создаются условия для распространения коронавируса. Лидер группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов в эфире НСН раскритиковал парламентария.

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ФОТО: pixabay.com
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