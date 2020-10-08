Десятки городов мира ограничили работу баров и ночных клубов из-за COVID-19
Почти 30 городов Европы и Азии, в том числе семь столиц, ограничили работу баров и ночных клубов из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.
От двух недель до одного месяца закрылись ночные заведения Брюсселя, Сеула и Парижа. Подобные меры рассматривает сейчас и Нью-Йорк, сообщает mk.ru.
Ряд стран вновь задумался об ограничения осенью, когда число заражающихся коронавирусом начало расти.
Ранее депутат Госдумы Евгений Федоров предложил главе Роспотребнадзора Анне Поповой запретить концерты в ресторанах, кафе и барах до конца года. Он пояснил, что в таких небольших, плохо проветриваемых помещениях создаются условия для распространения коронавируса. Лидер группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов в эфире НСН раскритиковал парламентария.
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