«Дурная голова»: Самойлов жёстко ответил депутату Фёдорову о запрете концертов

Музыкант считает, что концертную отрасль стоило внести в список пострадавших от коронавируса.

«Я не понимаю, почему футбольные матчи можно проводить, а концертные мероприятия нельзя. Доходы упали существенно, приходится в ограниченном режиме существовать. Но некоторые мероприятия концертные в этом сезоне мы смогли отыграть. Еще сделали онлайн, но это бесплатная история. Ладно мы, кто более-менее популярен, у кого какая-то подушка безопасности есть. А все другие, там кавер-группы, если музыканты не устроены на госслужбу, например, в театр, то я им очень сочувствую», - рассказал Самойлов.

В 2014 году депутат от фракции «Единая Россия» Евгений Федоров заявил, что поздние песни (в частности, «Перемен!») лидеру группы «Кино» Виктору Цою писал специальный отдел ЦРУ в Голливуде. Адвокат Анатолий Кучерена призвал парламентария публично извиниться и пригрозил судом за клевету.

После этого депутат резко поменял свою позицию и заявил НСН, что его оболгали СМИ. В частности, он отметил, что ему приписали слова, которые он не говорил, и подготовил обращение в Следственный Комитет с просьбой расследовать деятельность изданий, которые его опорочили.

