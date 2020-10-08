«Дурная голова»: Самойлов жёстко ответил депутату Фёдорову о запрете концертов
Лидер группы «Агата Кристи» заявил в эфире НСН, что у автора предложения запретить концерты в кафе до конца года «сбит прицел».
Депутат Госдумы Евгений Федоров предложил главе Роспотребнадзора Анне Поповой запретить концерты в ресторанах, кафе и барах до конца года. Он пояснил, что в таких небольших, плохо проветриваемых помещениях создаются условия для распространения коронавируса.
Лидер группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов в эфире НСН раскритиковал парламентария.
«Это тот депутат Федоров, который сказал, что Цой - агент ЦРУ? Тогда привет ему пламенный. У него в голове может быть еще много странных инициатив. Надеюсь, что их не будут подхватывать. В эту голову дурную могут еще и не такие фантазии прилететь. Его послушать, так за Россию печется только президент да он, а все остальные враги. У этого человека сбит прицел», - сказал он.
Музыкант считает, что концертную отрасль стоило внести в список пострадавших от коронавируса.
«Я не понимаю, почему футбольные матчи можно проводить, а концертные мероприятия нельзя. Доходы упали существенно, приходится в ограниченном режиме существовать. Но некоторые мероприятия концертные в этом сезоне мы смогли отыграть. Еще сделали онлайн, но это бесплатная история. Ладно мы, кто более-менее популярен, у кого какая-то подушка безопасности есть. А все другие, там кавер-группы, если музыканты не устроены на госслужбу, например, в театр, то я им очень сочувствую», - рассказал Самойлов.
В 2014 году депутат от фракции «Единая Россия» Евгений Федоров заявил, что поздние песни (в частности, «Перемен!») лидеру группы «Кино» Виктору Цою писал специальный отдел ЦРУ в Голливуде. Адвокат Анатолий Кучерена призвал парламентария публично извиниться и пригрозил судом за клевету.
После этого депутат резко поменял свою позицию и заявил НСН, что его оболгали СМИ. В частности, он отметил, что ему приписали слова, которые он не говорил, и подготовил обращение в Следственный Комитет с просьбой расследовать деятельность изданий, которые его опорочили.
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