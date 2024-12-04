Путин рассказал, когда Россия развернулась в сторону глобального Юга и на Восток
Разворот России к глобальному Югу и Востоку произошел не сейчас, он идет постепенно с 2000-х годов. Об этом президент Владимир Путин заявил в ходе выступления на форуме ВТБ «Россия зовет!».
Путин вновь упрекнул страны Запада в «зазнайстве и снобизме», что, по его словам, и подталкивает формирование многополярного мира. Российский президент в очередной раз выразил надежду на нормализацию отношений «с нашими западными партнерами». По его словам, они заинтересованы в этом также, как и Россия.
Во время выступления Путин также заявил, что инвестиции в российский бизнес растут третий год подряд.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru