Путин рассказал, когда Россия развернулась в сторону глобального Юга и на Восток

Путин вновь упрекнул страны Запада в «зазнайстве и снобизме», что, по его словам, и подталкивает формирование многополярного мира. Российский президент в очередной раз выразил надежду на нормализацию отношений «с нашими западными партнерами». По его словам, они заинтересованы в этом также, как и Россия.

Во время выступления Путин также заявил, что инвестиции в российский бизнес растут третий год подряд.







