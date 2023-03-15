Депутат Швыткин объяснил значение боев за Артемовск

Депутат также добавил, что украинская армия стремится получить от Запада новое вооружение и денежные средства.

При этом, подчеркнул Швыткин, Артемовск для Украины не имеет стратегического значения. Киеву лишь нужно показать свою готовность сражаться.

Ранее экс-министр обороны ДНР Игорь Гиркин (Стрелков) в разговоре с НСН назвал продолжительный штурм Артемовска российскими войсками бессмысленным. По его словам, после взятия города бойцов ждут еще более укрепленные районы.

