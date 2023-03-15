Депутат Швыткин объяснил значение боев за Артемовск

Задача Вооруженных сил России в битве за Артемовск — выполнить приказ верховного главнокомандующего Владимира Путина по освобождению Донбасса. Цель же ВСУ — показать, что они всеми силами стараются обескровить российские войска. Об этом заявил зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в беседе с порталом Lenta.ru.

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Депутат также добавил, что украинская армия стремится получить от Запада новое вооружение и денежные средства.

При этом, подчеркнул Швыткин, Артемовск для Украины не имеет стратегического значения. Киеву лишь нужно показать свою готовность сражаться.

Ранее экс-министр обороны ДНР Игорь Гиркин (Стрелков) в разговоре с НСН назвал продолжительный штурм Артемовска российскими войсками бессмысленным. По его словам, после взятия города бойцов ждут еще более укрепленные районы.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияЮрий ШвыткинГосдума
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