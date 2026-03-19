Депутат Бородай рассказал, почему солдаты ВСУ добровольно сдаются в плен
Депутат Госдумы, председатель Союза добровольцев Донбасса, бывший глава Донецкой Народной Республики Александр Бородай объяснил, почему украинские военные добровольно сдаются в плен. Об этом он рассказал в беседе с RT.
«У них, конечно, столько пленных нет, сколько есть у нас... Более того, часть тех людей, которые попадают в плен к нам, — это пленные осознанные, которые переходят на нашу сторону и на нашей же стороне воюют потом», — отметил Бородай.
Он добавил, что в российском Добровольческом корпусе есть батальон, состоящий практически исключительно из бывших пленных.
По словам депутата, попавшие в плен в силу обстоятельств украинские бойцы часто жалуются на плохую подготовку, дефицит оружия и боеприпасов, заявляют о нежелании участвовать в боевых действиях. Однако это не всегда достоверно, нередко пленные говорят, что они «повара, связисты, никого и никогда не убивали, выучка у них очень плохая, их бросили и прочее».
Бородай рассказал о типичных примерах попадания бойцов ВСУ в плен. Так, последний пленный, попавшийся у него в бригаде, был ранен и брошен. Во время эвакуации солдат попал под эвакуационную машину и был оставлен. Военный не мог двигаться и российским бойцам «его пришлось тащить на себе».
Между тем Россия и Украина провели новый обмен военнопленными в формате «300 на 300».
