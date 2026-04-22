В Госдуме оценили возможности ВСУ продолжать боевые действия

У Вооруженных сил Украины сохраняются ресурсы для продолжения боевых действий, в том числе за счет поставок техники и боеприпасов из Европы, заявил «Газете.Ru» первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.

По его словам, украинская армия по-прежнему располагает как человеческими, так и военными ресурсами. Он отметил, что, несмотря на сообщения о проблемах с мобилизацией, удары беспилотников и обстрелы российских территорий продолжаются, а при необходимости помощь поступает из-за рубежа.

Депутат подчеркнул, что в этих условиях российским военным следует быть готовыми к длительному противостоянию.

Он также допустил, что даже при продвижении и форсировании Днепра сопротивление ВСУ может сохраниться, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
