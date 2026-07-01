СМИ: Трамп хочет изменить закон об «адских санкциях» против России

По данным издания, глава государства хочет потребовать включить в него пошлины против покупателей иранской нефти по аналогии с положением, которое прописано в отношении российского сырья. Данная инициатива «может сорвать» принятие документа, компромиссная редакция которого на днях была согласована в американском Сенате. Ранее по просьбе президента США в документ, инициированный скончавшимся сенатором Линдси Грэмом (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), добавили продление на пять лет определенных ограничений против Тегерана, в том числе вторичные санкции против иностранных компаний, которые ведут бизнес с Исламской республикой.

Теперь Трамп выдвинул идею о том, что республиканцам следует добавить в закон формулировку по Ирану, аналогичную положению о введении пошлин против пяти крупнейших покупателей российской нефти, подчеркнув, что «это то, чего хотел Линдси».

Газета отмечает, что предложение вызвало тревогу у демократов, поскольку это может привести к замедлению или срыву принятия законопроекта из-за разногласий в Конгрессе. В Демократической партии считают, что в случае принятия этих инициатив президент получит дополнительные инструменты для введения тарифов и санкций против любых стран, что может отрицательно сказаться на американской экономике.

Ранее Сенат США одобрил проект санкций против России на втором голосовании, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

