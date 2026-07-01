СМИ: Трамп хочет изменить закон об «адских санкциях» против России
Американский лидер Дональд Трамп задумал изменить проект закона об «адских санкциях» против России, сообщает Politico.
По данным издания, глава государства хочет потребовать включить в него пошлины против покупателей иранской нефти по аналогии с положением, которое прописано в отношении российского сырья. Данная инициатива «может сорвать» принятие документа, компромиссная редакция которого на днях была согласована в американском Сенате. Ранее по просьбе президента США в документ, инициированный скончавшимся сенатором Линдси Грэмом (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), добавили продление на пять лет определенных ограничений против Тегерана, в том числе вторичные санкции против иностранных компаний, которые ведут бизнес с Исламской республикой.
Теперь Трамп выдвинул идею о том, что республиканцам следует добавить в закон формулировку по Ирану, аналогичную положению о введении пошлин против пяти крупнейших покупателей российской нефти, подчеркнув, что «это то, чего хотел Линдси».
Газета отмечает, что предложение вызвало тревогу у демократов, поскольку это может привести к замедлению или срыву принятия законопроекта из-за разногласий в Конгрессе. В Демократической партии считают, что в случае принятия этих инициатив президент получит дополнительные инструменты для введения тарифов и санкций против любых стран, что может отрицательно сказаться на американской экономике.
Ранее Сенат США одобрил проект санкций против России на втором голосовании, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- СМИ: Трамп хочет изменить закон об «адских санкциях» против России
- Власти: Ограничения против Дурова не касаются Telegram
- Лесные пожары бушуют в Турции рядом с любимыми провинциями для отдыха россиян
- МИД заявил о риске радиационной аварии на ЗАЭС из-за новой атаки ВСУ
- Решетников: Россия без труда заместит поставки из Армении
- Второй транш поддержки Wildberries получат 97 тысяч продавцов
- World Boxing допустила российских боксеров к турнирам с флагом и гимном
- Блогер Лерчек в суде отвергла обвинения в выводе средств в ОАЭ
- В России жестко отреагировали на помощь Азербайджана Украине
- ФНС заинтересовалась безработными, покупающими дорогие авто и квартиры