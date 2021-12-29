Дело против россиянки Сапеги направили в белорусский суд

Уголовное дело, возбуждённое в Белоруссии в отношении гражданки РФ Софьи Сапеги, направлено в суд, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры республики.

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Сапега обвиняется по семи статьям Уголовного кодекса Белоруссии, в том числе ей инкриминированы разжигание социальной вражды, организация насилия и угроз применения насилия в отношении сотрудника органа внутренних дел, умышленный незаконный сбор и распространение информации о частной жизни и персональных данных другого лица без его согласия.

Ранее отчим Сапеги Сергей Дудич рассказал, что она написала прошение о помиловании на имя президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Сапега была задержана вместе с журналистом Романом Протасевичем после посадки в Минске самолёта Ryanair, который экстренно приземлился якобы из-за минирования.

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ФОТО: Instagram / sapega_sofia_
ТЕГИ:СудУголовное ДелоБелоруссия
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