Дело против россиянки Сапеги направили в белорусский суд
Уголовное дело, возбуждённое в Белоруссии в отношении гражданки РФ Софьи Сапеги, направлено в суд, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры республики.
Сапега обвиняется по семи статьям Уголовного кодекса Белоруссии, в том числе ей инкриминированы разжигание социальной вражды, организация насилия и угроз применения насилия в отношении сотрудника органа внутренних дел, умышленный незаконный сбор и распространение информации о частной жизни и персональных данных другого лица без его согласия.
Ранее отчим Сапеги Сергей Дудич рассказал, что она написала прошение о помиловании на имя президента Белоруссии Александра Лукашенко.
Сапега была задержана вместе с журналистом Романом Протасевичем после посадки в Минске самолёта Ryanair, который экстренно приземлился якобы из-за минирования.
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