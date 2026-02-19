Карл III заявил о готовности сотрудничать с полицией по делу брата

По словам монарха, он с глубочайшей озабоченностью узнал новости об экс-принце и подозрении в злоупотреблении должностными полномочиями.

«Теперь должен последовать полный, справедливый и основательный процесс, посредством которого этот вопрос будет расследован надлежащим образом соответствующими властями», - указал король.

Ранее британский экс-принц Эндрю был задержан по делу американского финансиста Джеффри Эпштейна, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

