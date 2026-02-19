Карл III заявил о готовности сотрудничать с полицией по делу брата
Полиция может рассчитывать на полную и чистосердечную помощь и сотрудничество короля Великобритании Карла III по делу его брата Эндрю. Об этом сообщает пресс-служба Букингемского дворца.
По словам монарха, он с глубочайшей озабоченностью узнал новости об экс-принце и подозрении в злоупотреблении должностными полномочиями.
«Теперь должен последовать полный, справедливый и основательный процесс, посредством которого этот вопрос будет расследован надлежащим образом соответствующими властями», - указал король.
Ранее британский экс-принц Эндрю был задержан по делу американского финансиста Джеффри Эпштейна, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Дерипаска предупредил о последствиях банковской реструктуризации ГК «Самолет»
- Дегтярев: Ски-альпинист Филиппов получит звание заслуженного мастера спорта РФ
- «Хардкор на 40-летие»: Александр Ф.Скляр о юбилейном концерте и фильме про «Ва-Банкъ»
- Очередь желающих: Юрист объяснил «парадоксальную» нехватку судей в России
- Лавина сошла на горнолыжном курорте Архыз в Карачаево-Черкесии
- Россиян призвали не рассылать открытки в Прощеное воскресенье
- Песков: Россия не видит смысла в участии европейцев в переговорах по Украине
- В Союзе потребителей не нашли причин ограничивать возврат на маркетплейсах
- Россиянам назвали причину роста «блинной» инфляции
- Карл III заявил о готовности сотрудничать с полицией по делу брата