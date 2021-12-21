Песков: российские власти делают всё для защиты интересов россиян за рубежом
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что любое преследование граждан РФ за рубежом, в том числе судебное, вызывает обеспокоенность Кремля, сообщает ТАСС.
Отвечая на вопрос о том, что в Белоруссии несколько граждан России оказались под следствием и судом, он отметил, что российские власти делают «всё, что можно, для защиты их интересов».
«Судьбой любого российского гражданина, который преследуется за рубежом, занимается российская сторона через наши загранпредставительства», - добавил представитель Кремля.
Ранее в Белоруссии россиянку Софию Сапегу обвинили по семи статьям Уголовного кодекса республики, в том числе в разжигании социальной вражды. Отчим девушки заявил, что она написала прошение о помиловании на имя белорусского лидера Александра Лукашенко, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru