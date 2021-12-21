Россиянка Сапега написала прошение о помиловании на имя Лукашенко
Гражданка России София Сапега написала прошение о помиловании на имя президента Белоруссии Александра Лукашенко. Об этом в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заявил её отчим Сергей Дудич.
По его словам, какое-либо решение может быть принято только после суда, однако в семье надеются на помилование президентом.
«Я знаю, что София написала прошение о помиловании... Будем ждать», - заключил Дудич.
Ранее Сапегу обвинили по семи статьям Уголовного кодекса Белоруссии, в том числе в разжигании социальной вражды, в «организации насилия и угроз применения насилия в отношении сотрудника органа внутренних дел» и в «умышленных незаконных сборе и распространении информации о частной жизни и персональных данных другого лица без его согласия».
Сапега была задержана вместе с журналистом Романом Протасевичем после посадки в Минске самолёта Ryanair, который экстренно приземлился якобы из-за минирования, сообщает RT.
Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев заявил, что будет добиваться экстрадиции россиянки в РФ.
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