Россиянка Сапега написала прошение о помиловании на имя Лукашенко

По его словам, какое-либо решение может быть принято только после суда, однако в семье надеются на помилование президентом.

«Я знаю, что София написала прошение о помиловании... Будем ждать», - заключил Дудич.

Ранее Сапегу обвинили по семи статьям Уголовного кодекса Белоруссии, в том числе в разжигании социальной вражды, в «организации насилия и угроз применения насилия в отношении сотрудника органа внутренних дел» и в «умышленных незаконных сборе и распространении информации о частной жизни и персональных данных другого лица без его согласия».

Сапега была задержана вместе с журналистом Романом Протасевичем после посадки в Минске самолёта Ryanair, который экстренно приземлился якобы из-за минирования, сообщает RT.

Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев заявил, что будет добиваться экстрадиции россиянки в РФ.