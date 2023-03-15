Дания создаст фонд помощи Украине

Дания создаст фонд помощи Украине, сообщает агентство Reuters.

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Объем помощи составил более миллиарда долларов, отмечает агентство. Из них примерно 776 миллионов долларов пойдут на военную помощь Украине, около 172 миллионов долларов - на гражданскую помощь.

По словам главы МИД Дании Ларса Лёкке Расмуссена, распределение средств в фонде «в значительной степени отражает пожелания Украины».

Ранее сообщалось, что пранкеры Вован и Лексус поговорили с главой ЕЦБ Кристин Лагард от имени президента Украины Зеленского.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Куденко
ТЕГИ:УкраинаДания
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