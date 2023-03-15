Дания создаст фонд помощи Украине
Дания создаст фонд помощи Украине, сообщает агентство Reuters.
Объем помощи составил более миллиарда долларов, отмечает агентство. Из них примерно 776 миллионов долларов пойдут на военную помощь Украине, около 172 миллионов долларов - на гражданскую помощь.
По словам главы МИД Дании Ларса Лёкке Расмуссена, распределение средств в фонде «в значительной степени отражает пожелания Украины».
Ранее сообщалось, что пранкеры Вован и Лексус поговорили с главой ЕЦБ Кристин Лагард от имени президента Украины Зеленского.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru