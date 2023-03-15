В частности, Лагард дала положительную оценку действиям главы Банка России Эльвиры Набиуллиной по предотвращению инфляции после принятия Западом первых антироссийских санкций. Председатель ЕЦБ заявила, что Набиуллина провела великолепную работу.

Глава ЕЦБ отметила, что Россия по-прежнему получает прибыль от экспорта энергоносителей.

Кроме того, Лагард подчеркнула, что Москва может обходить установленный на уровне 60 долларов за баррель потолок цен на нефть. Происходит это, по словам председателя ЕЦБ, потому, что Россия увеличила флот нефтяных танкеров и попыталась создать внутренний механизм страхования.

Лагард добавила, что антироссийские санкции ударили в первую очередь по экономике соседних с Россией стран, например, по Прибалтике. Государства в этом регионе были торговыми партнерами Москвы, подчеркнула глава ЕЦБ.

Кроме того, Лагард косвенно подтвердила вину Порошенко в присвоении средств МВФ, Она признала, что программа помощи Украине не была на 100% идеально реализована, однако обозначила необходимость такой помощи, поскольку без нее положение Украины было бы катастрофическим.

Ранее Кузнецов и Столяров провели беседу с бывшим главой МИД Британии Уильямом Хейгом. Политик признал, что в России невозможно сменить власть извне, хотя ранее США и Великобритании это удавалось в более слабых и меньших странах.

