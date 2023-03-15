Пранкеры Вован и Лексус поговорили с главой ЕЦБ от имени Зеленского
Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) от лица действующего президента Украины Владимира Зеленского побеседовали с председателем Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард. Об этом сообщило издание «Известия».
В частности, Лагард дала положительную оценку действиям главы Банка России Эльвиры Набиуллиной по предотвращению инфляции после принятия Западом первых антироссийских санкций. Председатель ЕЦБ заявила, что Набиуллина провела великолепную работу.
Глава ЕЦБ отметила, что Россия по-прежнему получает прибыль от экспорта энергоносителей.
Кроме того, Лагард подчеркнула, что Москва может обходить установленный на уровне 60 долларов за баррель потолок цен на нефть. Происходит это, по словам председателя ЕЦБ, потому, что Россия увеличила флот нефтяных танкеров и попыталась создать внутренний механизм страхования.
Лагард добавила, что антироссийские санкции ударили в первую очередь по экономике соседних с Россией стран, например, по Прибалтике. Государства в этом регионе были торговыми партнерами Москвы, подчеркнула глава ЕЦБ.
Кроме того, Лагард косвенно подтвердила вину Порошенко в присвоении средств МВФ, Она признала, что программа помощи Украине не была на 100% идеально реализована, однако обозначила необходимость такой помощи, поскольку без нее положение Украины было бы катастрофическим.
Ранее Кузнецов и Столяров провели беседу с бывшим главой МИД Британии Уильямом Хейгом. Политик признал, что в России невозможно сменить власть извне, хотя ранее США и Великобритании это удавалось в более слабых и меньших странах.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,5 млн+12 046 / сут.
Умерли
397 тыс.+32 / сут.
Выздоровели
21,8 млн+14 089 / сут.
- Меры безопасности в Вене усилили из-за информации о возможном теракте
- СМИ: Под Кировом мужчина открыл стрельбу с пятого этажа жилого дома
- Гидрометцентр: 15 марта в Москве стал самым теплым днем в году
- СМИ: Турция может до выборов одобрить вступление Финляндии в НАТО
- Пранкеры Вован и Лексус поговорили с главой ЕЦБ от имени Зеленского
- В ДНР заявили, что российские силы контролируют около 50% территории Артемовска
- Россия может приостановить налоговые соглашения с недружественными странами
- Десятки пунктов выдачи Wildberries в регионах присоединились к забастовке
- В США предложили отказаться от российских реакторов
- Обвинение предъявлено второму фигуранту дела о взрыве газа в Чите
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru