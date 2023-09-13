Дания отправит новый пакет военной помощи Киеву на $833 млн
13 сентября 202301:01
Дания отправит очередной пакет военной помощи Киеву, сообщает «РЕН ТВ».
Речь идет о сумме в 5,8 млрд датских крон ($833 млн). Это самая крупная сумма за всю историю конфликта. Украина получит танки, БМП и зенитные орудия.
В МИД Дании заявили, что страна опустошила запасы Минобороны королевства спустя 1,5 лет конфликта.
Тем временем, власти Украины начали осознавать, что могут потерять всех союзников после саммита G20 в Индии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru