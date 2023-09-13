Дания отправит новый пакет военной помощи Киеву на $833 млн

Речь идет о сумме в 5,8 млрд датских крон ($833 млн). Это самая крупная сумма за всю историю конфликта. Украина получит танки, БМП и зенитные орудия.

В МИД Дании заявили, что страна опустошила запасы Минобороны королевства спустя 1,5 лет конфликта.

Тем временем, власти Украины начали осознавать, что могут потерять всех союзников после саммита G20 в Индии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

