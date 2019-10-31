Газопровод под давлением. «Турецкий поток» снова поссорит США и Европу

«Венгрия – это одна из стран, которая последовательно поддерживает Россию во всех ее экономических инициативах. С другой стороны, Венгрия достаточно четко понимает, что проблемы с Украиной будут нарастать. Поэтому поставки, помимо Украины, дают Венгрии определенные козыри и дают определенные козыри России. Венгрии - в решении венгерской автономии, ряда общин на западе Украины, а России дает нового союзника, который в Евросоюзе будет поддерживать данное решение», - объяснил Чижов.

Страны, по которым пройдёт «Турецкий поток», ожидает сильнейшее давление со стороны США , заявил в эфире НСН ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

«Сейчас будет колоссальное давление, в этом нет никаких сомнений. Стоит ждать больших битв с американцами, прежде всего. Каждая страна, по территории которой пойдет “Турецкий поток”, окажется между молотом и наковальней. Будем надеяться, что, как и с “Северным потоком-2”, они сумеют устоять и отстоять, прежде всего, свои экономические интересы, потому что наши газопроводы — это очень большая выгода для самих стран-транзитеров и для стран-потребителей. Эта труба новая, надежная, она еще там 30-40 лет простоит, и они получат доступный газ в большом количестве и смогут сами развиваться благодаря этому», — отметил аналитик.

Напомним, «Газпром» определил маршрут поставок газа по «Турецкому потоку». Голубое топливо пойдёт через Болгарию, Сербию, Венгрию и Словакию. В первые две страны газ может поступить уже в 2020 году, в Венгрию в 2021 году, а в Словакию – во второй половине 2022 года, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на осенние материалы газотранспортных операторов четырех стран в рамках процедур бронирования будущих мощностей.

