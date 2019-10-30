Дания согласилась на «Северный поток — 2» ради экологии

«Германия не давила политически на Данию. Этим могли заниматься сами компании, которые хотят вместе с "Газпромом" проложить эту трубу через Балтийское море. Но от Германии идёт сейчас вся эта новая экологическая революция в Европе. Германия действительно давит на своих соседей, что нужно собирать российские соглашения, что надо как можно скорее отказываться от угля, от нефти. И тогда газ становится единственным транзитным энергоносителем, который может обеспечить рост промышленности и экономики в Европе. Это самый главный аргумент для Nord Stream 2. Я думаю, что этим пользовались. И датчане поняли, что когда-нибудь этот самый газ им тоже будет нужен и отказались от политических тормозов и нажима США», - рассказал Рар.

Напомним, активное противодействие строительству «Северного потока – 2» оказывали США. Как заявил в эфире НСН ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков, Дания оказалась меж двух огней, и пыталась максимально комфортно для себя выйти из затруднительного положения.

