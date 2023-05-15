«Дальше некуда!»: Небензя выступил против дальнейшей накачки Украины оружием

По его словам, на Украину поступает все более тяжелое вооружение, такое, как РСЗО HIMARS, снаряды с обедненным ураном, дальнобойные ракетные системы и так далее.

Постпред России при ООН добавил, что оружие поставляют и те государства, которые на словах беспокоятся о гуманитарных последствиях российско-украинского конфликта. При этом оружие, которым они накачивают Киев, несет смерть мирным жителям ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей, отметил Небензя.

Таким образом, подчеркнул он, против мирного населения регионов обращен военный потенциал Североатлантического альянса, а Киев кичится тем, что имеет юридическое право на уничтожение всего, что расположено на данных территориях, заключил Небензя.

Ранее Небензя назвал смехотворными призывы лишить Россию председательства в Совбезе ООН. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

