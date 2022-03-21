Daily Mail: Из-за антироссийских санкций британцы лишатся национального блюда
Из-за введения антироссийских санкций в Великобритании может исчезнуть фиш-энд-чипс - одно из главных национальных блюд. Об этом сообщает британская газета Daily Mail.
По словам президента Национальной федерации производителей рыбы Эндрю Крука, кафе, продающие жаренные во фритюре картофель и рыбу (фиш-энд-чипс) могут остаться без необходимых ингредиентов: подсолнечного масла и морепродуктов, так как половина всех запасов первого товара поступала в Великобританию из России и Украины.
Крук отметил, что порции национального блюда в ресторанах могут значительно подорожать. Он считает, что в сложившейся геополитической ситуации может закрыться почти половины всех заведений, где готовят фиш-энд-чипс. Это около трех тысяч кафе.
Ранее британцы разозлились из-за роста цен на фоне антироссийских санкций.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
17,6 млн+31 035 / сут.
Умерли
364 тыс.+434 / сут.
Выздоровели
16,2 млн+74 675 / сут.
- Глава МИД Германии анонсировала выделение Украине €1 млрд для закупок оружия
- В случае запрета Meta российских пользователей не привлекут к ответственности
- В ЦИК опровергли информацию о переносе губернаторских выборов
- Зеленский призвал Германию отказаться от российских энергоресурсов
- Теннисист Медведев лишился статуса первой ракетки мира
- Нобелевский комитет не продлит сроки номинации для выдвижения Зеленского на Премию мира
- Песков: Эмбарго на российскую нефть ухудшит энергобаланс в ЕС
- Песков оценил возможность встречи Путина с Зеленским
- «Решений не принималось»: Песков опроверг слухи об изменениях в губернаторских выборах
- Песков исключил возможность прекращения огня на Украине на время переговоров
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru