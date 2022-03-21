Daily Mail: Из-за антироссийских санкций британцы лишатся национального блюда

Из-за введения антироссийских санкций в Великобритании может исчезнуть фиш-энд-чипс - одно из главных национальных блюд. Об этом сообщает британская газета Daily Mail.

По словам президента Национальной федерации производителей рыбы Эндрю Крука, кафе, продающие жаренные во фритюре картофель и рыбу (фиш-энд-чипс) могут остаться без необходимых ингредиентов: подсолнечного масла и морепродуктов, так как половина всех запасов первого товара поступала в Великобританию из России и Украины.