Daily Mail: Из-за антироссийских санкций британцы лишатся национального блюда

Из-за введения антироссийских санкций в Великобритании может исчезнуть фиш-энд-чипс - одно из главных национальных блюд. Об этом сообщает британская газета Daily Mail.

По словам президента Национальной федерации производителей рыбы Эндрю Крука, кафе, продающие жаренные во фритюре картофель и рыбу (фиш-энд-чипс) могут остаться без необходимых ингредиентов: подсолнечного масла и морепродуктов, так как половина всех запасов первого товара поступала в Великобританию из России и Украины.

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Крук отметил, что порции национального блюда в ресторанах могут значительно подорожать. Он считает, что в сложившейся геополитической ситуации может закрыться почти половины всех заведений, где готовят фиш-энд-чипс. Это около трех тысяч кафе.

Ранее британцы разозлились из-за роста цен на фоне антироссийских санкций.

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ФОТО: РИА Новости/Джастин Гриффитс-Уилльямс
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