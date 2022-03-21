Британцы разозлились из-за роста цен на фоне антироссийских санкций
Читатели издания Daily Mail обрушились с критикой на правительство Великобритании из-за роста цен, который вызван санкциями против России.
Нагрузка на бюджет семей усилилась из-за ограничительных мер, которые Лондон ввел против Москвы на фоне спецоперации на Украине. Канцлер казначейства Соединенного Королевства Риши Сунак прокомментировал рост стоимости топлива словами о том, что «понимает боль, которую чувствуют обычные жители страны».
«Он же мультимиллионер, он никогда нас не поймет», — написала SophieO7.
«В этом году мне будет 72. Все мои надежды уйти на заслуженный отдых рухнули. Как будут жить наши пенсионеры?» — задался вопросом читатель под ником Tyretrader.
«Дело не только в бензине. Вода подорожала на десять процентов. А зарплаты не растут», — отметил BONOX.
Ситуация вокруг Украины замедлит восстановление мировой экономики, которая была ослаблена после эпидемии COVID-19, сообщает Le Monde. Рост ВВП мира сократится на один процентный пункт, а инфляция — увеличится на 2,5 процентных пункта.
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