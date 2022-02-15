В Великобритании осознали, что Россия не нападет на Украину

Британцы осознали, что Москва не нападет на Киев, высмеяв пропаганду о «вторжении» России на Украину. Об этом сообщает британская газета Daily Mail.

Ранее представители минобороны заявили, что часть российских войск после учений с Белоруссией вернется в места постоянной дислокации. В издании отметили, что это происходит несмотря на доклады Вашингтона о «неминуемом наступлении» РФ на Украину.

Некоторые читатели заявили, что их «выставили идиотами», предположив, что в России все это время говорили правду, а в США – врали. Еще один пользователь добавил, что такие события показывают, что «премьер Великобритании Борис Джонсон и президент США Джо Байден - шуты».

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Другие британцы с иронией пожалели НАТО из-за отсутствия войны и пошутили, что российские войска «отступают», испугавшись «Великобритании, вышедшей из Евросоюза».

Ранее директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что США инсценировали эвакуацию дипломатов и олигархов из Украины, чтобы в мире поверили, что Путин нападет на нее.

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ФОТО: РИА Новости//Владимир Попов
ТЕГИ:НападениеУкраинаРоссияВеликобритания
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