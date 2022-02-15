В Великобритании осознали, что Россия не нападет на Украину

Британцы осознали, что Москва не нападет на Киев, высмеяв пропаганду о «вторжении» России на Украину. Об этом сообщает британская газета Daily Mail.

Ранее представители минобороны заявили, что часть российских войск после учений с Белоруссией вернется в места постоянной дислокации. В издании отметили, что это происходит несмотря на доклады Вашингтона о «неминуемом наступлении» РФ на Украину.

Некоторые читатели заявили, что их «выставили идиотами», предположив, что в России все это время говорили правду, а в США – врали. Еще один пользователь добавил, что такие события показывают, что «премьер Великобритании Борис Джонсон и президент США Джо Байден - шуты».