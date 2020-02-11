COVID-19. ВОЗ официально назвала коронавирус

Всемирная организация здравоохранения сформулировала официальное название нового типу коронавируса из Китая. Теперь 2019-nCoV называется COVID-19, объявил глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус. Он выступил в Женеве на открытии двухдневного общемирового форума для разработки мер по борьбе с коронавирусом.

Как пояснил Гебрейесус, при выборе учитывалось, чтобы название не имело географической привязки, а также не указывало бы на конкретных животных, людей или группы.