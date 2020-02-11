COVID-19. ВОЗ официально назвала коронавирус
Всемирная организация здравоохранения сформулировала официальное название нового типу коронавируса из Китая. Теперь 2019-nCoV называется COVID-19, объявил глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус. Он выступил в Женеве на открытии двухдневного общемирового форума для разработки мер по борьбе с коронавирусом.
Как пояснил Гебрейесус, при выборе учитывалось, чтобы название не имело географической привязки, а также не указывало бы на конкретных животных, людей или группы.
В ВОЗ подчёркивают, что официальное наименование заболевания предотвратит использование других имён, которые могут быть неверными по сути и дискредитировать носителей вируса, отмечает RT. Ранее власти Китая дали заболеванию временное название Novel Coronavirus Pneumonia — «пневмония, вызываемая новым типом коронавируса».
Государственный комитет КНР по вопросам гигиены и здравоохранения огласил сегодня последние официальные данные по эпидемии.
Число жертв пневмонии, вызванной вирусом, уже превысило тысячу человек. При этом, выздоровели – почти 4 тысячи. Подтверждено более 42-ух с половиной тысяч случае заражения, отмечают argumenti.ru.
На прошлой неделе ВОЗ обратилась к мировым лидерам с призывом выделить 675 миллионов долларов для принятия оперативных мер против угрозы коронавируса.
Как подчеркнул глав организации, если инвестировать в создание вакцины сейчас, у мирового сообщества появится шанс остановить распространение опасной инфекции, передает РИА ФАН.
При этом, по оценке Гебрейесуса, первые образцы вакцины могут быть получены не раньше, чем через полтора года, отмечают «Известия».
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