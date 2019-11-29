CNN: Российские наемники помогают армии Мозамбика в борьбе с повстанцами

Десятки частных военных подрядчиков России помогают армии Мозамбика, которая борется с повстанцами в стране. Об этом сообщает CNN со ссылкой на собственные источники, передает Североамериканское бюро НСН.

В CNN заявили, что получили фотографии российских боевиков и техники в портовом городе Пемба. Мозамбикские источники сообщили CNN, что наемники также базируются севернее в прибрежном городе Моцимбоа-да-Прайя и участвовали в нескольких операциях вдоль северной границы с Танзанией, где усиливается мятеж.