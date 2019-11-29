CNN: Российские наемники помогают армии Мозамбика в борьбе с повстанцами
Десятки частных военных подрядчиков России помогают армии Мозамбика, которая борется с повстанцами в стране. Об этом сообщает CNN со ссылкой на собственные источники, передает Североамериканское бюро НСН.
В CNN заявили, что получили фотографии российских боевиков и техники в портовом городе Пемба. Мозамбикские источники сообщили CNN, что наемники также базируются севернее в прибрежном городе Моцимбоа-да-Прайя и участвовали в нескольких операциях вдоль северной границы с Танзанией, где усиливается мятеж.
Источники в стране также рассказали CNN, что «русские плохо экипированы для ведения боя в густом кустарнике и что отношения между наемниками и мозамбикской армией натянуты».
Кроме того, один из мозамбикских солдат заявил CNN, что русские "ничего не делают в плане уменьшения воздействия атак" и что мозамбикские войска отказались участвовать в некоторых операциях.
Ранее сообщалось, о гибели российских наемников, связанных с ЧВК Вагнера в Мозамбике. Руководитель ЧВК «РСБ-групп» Олег Криницын в эфире НСН объяснил, почему гибель бойцов частных военных компаний редко придают огласке.
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