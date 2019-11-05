Россия увеличит размер материальной помощи Африке

Россия увеличит размер финансовой помощи станам Африки в рамках фонда Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН. Об этом рассказал первый заместитель Постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

Он уточнил, что не так давно правительство России приняло решение увеличить размер российских добровольных ежегодных взносов в ВПП. Отчисления будут производиться за счет дополнительного пакета в 10 миллионов долларов, отмечает «Свободная пресса».

Напомним, что ранее президент России Владимир Путин в ходе выступления на форуме «Россия — Африка» в Сочи заявил, что Москва спишет африканским странам долги на 20 миллиардов долларов.

Ранее профессор кафедры африканистики СПбГУ Александр Желтов в эфире НСН приветствовал заявление Путина, отметив, что вернуть эти долги все равно было бы крайне сложно. При этом африканист подчеркнул, что в экономическом плане Африка сейчас находится на подъеме, что делает ее привлекательной для российского бизнеса.

