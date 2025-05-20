ФСБ задержала декана одного из ростовских вузов за получение взятки
Сотрудники ФСБ задержали по подозрению в получении взятки в размере 180 тысяч рублей декана лечебно-профилактического факультета Ростовского государственного медицинского университета (Ростов-на-Дону). Об этом сообщила пресс-служба следственного управления Следственного комитета России по региону.
Сообщается, что преступление было совершено 16 мая. По версии следствия, декан получил от действовавшего по заданию оперативников сотрудника вуза 180 тысяч рублей за то, чтобы студенты сдали зачет без проверки знаний. Злоумышленник был взят с поличным и помещен под стражу.
По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки в крупном размере».
Ранее глава закрытого административно-территориального образования (городского округа) Видяево стал обвиняемым по уголовному делу о коррупции. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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