В Москве после пластической операции умерла 17-летняя девушка

В ведомстве указали, что речь идёт о плановой операции по коррекции челюсти, которую сделали в Институте косметологии и пластической хирургии.

«Территориальный орган Росздравнадзора по Москве и Московской области выясняет обстоятельства», - говорится в сообщении.

Ранее член Российского общества пластических, реконструктивных и эстетических хирургов Дмитрий Пахилин заявил «Радиоточке НСН», что риски осложнений серьёзного уровня есть в рамках любой пластической операции.

