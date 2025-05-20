В Москве после пластической операции умерла 17-летняя девушка

В Москве через месяц после пластической операции умерла 17-летняя девушка. Об этом сообщает Росздравнадзор.

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В ведомстве указали, что речь идёт о плановой операции по коррекции челюсти, которую сделали в Институте косметологии и пластической хирургии.

«Территориальный орган Росздравнадзора по Москве и Московской области выясняет обстоятельства», - говорится в сообщении.

Ранее член Российского общества пластических, реконструктивных и эстетических хирургов Дмитрий Пахилин заявил «Радиоточке НСН», что риски осложнений серьёзного уровня есть в рамках любой пластической операции.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:МоскваСмертьПогибшиеОперацияПластическая Хирургия

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