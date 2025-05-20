В Москве после пластической операции умерла 17-летняя девушка
В Москве через месяц после пластической операции умерла 17-летняя девушка. Об этом сообщает Росздравнадзор.
В ведомстве указали, что речь идёт о плановой операции по коррекции челюсти, которую сделали в Институте косметологии и пластической хирургии.
«Территориальный орган Росздравнадзора по Москве и Московской области выясняет обстоятельства», - говорится в сообщении.
Ранее член Российского общества пластических, реконструктивных и эстетических хирургов Дмитрий Пахилин заявил «Радиоточке НСН», что риски осложнений серьёзного уровня есть в рамках любой пластической операции.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru