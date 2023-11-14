CNN: Израиль и ХАМАС близки к заключению соглашения по заложникам

Израиль и палестинское движение ХАМАС в ближайшее время могут заключить соглашение об освобождении заложников, передает телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленный источник в Вашингтоне.

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По словам чиновника, стороны близки к заключению соглашения. В обмен на временное прекращение огня палестинское движение освободит заложников.

При этом источник допустил, что переговоры могут завершиться ничем.

Президент США Джо Байден 7 ноября предложил премьер-министру Израиля Биньямина Нетаньяху приостановить боевые действия в секторе Газа на три дня. Как сообщило издание Axios, Белый дом хочет выиграть время для освобождения заложников.

ХАМАС накануне объявило о готовности освободить 70 заложников в обмен на пятидневное перемирие в Газе, напоминает «Радиоточка НСН».

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