«Россия предала армян». В Ереване предрекли разрыв соглашения по Карабаху

«Люди ожидали от России более раннего и более решительного действия. Когда глава СВР Нарышкин и МИД заявляли, что там 2000, а то и больше игиловцев (члены террористической группировки "Исламское государство", запрещена в РФ - прим. НСН), то все предполагали, что раз мы летели бомбить игиловцев в Сирию, то когда они пришли к нам домой, тут их и надо накрыть. Это остановило бы безумие Эрдогана. Этим безумием был заражен и Ильхам Алиев», - считает армянский политолог.

Он отметил, что Москва, несмотря на ожидания Еревана, так и не вмешалась в конфликт.

«Первая реакция значительной части армян, что Россия их предала. В условиях поражения и даже капитуляции им нужно на кого-то переложить вину. Эрдоган и Алиев – это понятно. Американцы и европейцы – далеко и непонятно. Армения находилась с Россией в самых разных международных союзнических военно-политических и экономических организациях. Люди не являются экспертами и в таком эмоциональном состоянии не подвергают ситуацию рациональному анализу», - указал Мигранян.

По его мнению, заключенное при посредничестве России соглашение носит временный характер.

«Я не думаю, что какое-либо армянское правительство сможет принять это соглашение. Я не уверен, что и Россия очень уж хотела его, что оно в интересах России. Но нужно было приостановить, ввести войска, а дальше видно будет. Соглашение тотально устраивает Алиева, в значительной степени – Эрдогана. Думаю, при изменении ситуации целый ряд его положений будут пересмотрены или денонсированы», – заключил эксперт.

Ранее Андраник Мигранян заявил НСН, что Ереван не готов ни к каким компромиссам в переговорах с Баку.

