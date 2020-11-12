«Россия предала армян». В Ереване предрекли разрыв соглашения по Карабаху
Профессор МГИМО, армянский политолог объяснил в эфире НСН, почему заключенное при посредничестве России соглашение по Карабаху носит временный характер.
Парламентская фракция правящего в Армении альянса «Мой шаг», который возглавляет премьер-министр страны Никол Пашинян предложила оппозиции, требующей его отставки, выступить против российских миротворцев в Нагорном Карабахе.
«Мой шаг» заявил, что оппозиция может выступить за вывод миротворцев из зоны карабахского конфликта и продолжение войны. Кроме того, оппозиционеры должны представить «дорожную карту достижения победы в возобновляемой войне».
Профессор МГИМО, армянский политолог Андраник Мигранян объяснил в эфире НСН, на чем основываются требования оппозиции об отставке Пашиняна.
«Люди ожидали от России более раннего и более решительного действия. Когда глава СВР Нарышкин и МИД заявляли, что там 2000, а то и больше игиловцев (члены террористической группировки "Исламское государство", запрещена в РФ - прим. НСН), то все предполагали, что раз мы летели бомбить игиловцев в Сирию, то когда они пришли к нам домой, тут их и надо накрыть. Это остановило бы безумие Эрдогана. Этим безумием был заражен и Ильхам Алиев», - считает армянский политолог.
Он отметил, что Москва, несмотря на ожидания Еревана, так и не вмешалась в конфликт.
«Первая реакция значительной части армян, что Россия их предала. В условиях поражения и даже капитуляции им нужно на кого-то переложить вину. Эрдоган и Алиев – это понятно. Американцы и европейцы – далеко и непонятно. Армения находилась с Россией в самых разных международных союзнических военно-политических и экономических организациях. Люди не являются экспертами и в таком эмоциональном состоянии не подвергают ситуацию рациональному анализу», - указал Мигранян.
По его мнению, заключенное при посредничестве России соглашение носит временный характер.
«Я не думаю, что какое-либо армянское правительство сможет принять это соглашение. Я не уверен, что и Россия очень уж хотела его, что оно в интересах России. Но нужно было приостановить, ввести войска, а дальше видно будет. Соглашение тотально устраивает Алиева, в значительной степени – Эрдогана. Думаю, при изменении ситуации целый ряд его положений будут пересмотрены или денонсированы», – заключил эксперт.
Ранее Андраник Мигранян заявил НСН, что Ереван не готов ни к каким компромиссам в переговорах с Баку.
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