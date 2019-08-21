Члены королевской семьи Дании назвали условие продажи Гренландии США
Королевская семья Дании допустила возможность продажи крупнейшего острова в мире, назвав ключевое условие. Об этом сообщает RNS.
Так, по мнению королевской семьи, такое решение должны принимать жители Гренландии. В частности, принцесса Антония Шаумбург-Липпе и принц Марио Макс Шаумбург-Липпе заявили, что любое решение народа Гренландии по этому вопросу будет поддержано.
Напомним, ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп высказал желание о покупке острова. В свою очередь, правительство Гренландии ответило американскому лидеру, что остров не продается, но готов к бизнес-сотрудничеству.
В эфире НСН заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Андрей Суздальцев рассказал, какой интерес Гренландия может представлять США и лично Трампу.
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