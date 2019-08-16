В Гренландии ответили на желание Трампа купить остров
Правительство Гренландии прокомментировало желание президента США Дональда Трампа купить остров. Как сообщает Интерфакс, власти острова заявили, что остров не продается.
При этом в правительстве подчеркнули, что Гренландия открыта для бизнес-сотрудничества с Соединенными Штатами. В МИД также отметили, что воздержаться от последующих комментариев в силу неофициального характера новости.
Гренландия - самый большой по площади остров в мире с населением 56 тысяч человек. Является автономной территорией Дании.
Ранее сегодня СМИ сообщали, что американский лидер интересовался могут ли США купить Гренландию.
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