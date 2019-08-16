В Гренландии ответили на желание Трампа купить остров

При этом в правительстве подчеркнули, что Гренландия открыта для бизнес-сотрудничества с Соединенными Штатами. В МИД также отметили, что воздержаться от последующих комментариев в силу неофициального характера новости.

Гренландия - самый большой по площади остров в мире с населением 56 тысяч человек. Является автономной территорией Дании.

Ранее сегодня СМИ сообщали, что американский лидер интересовался могут ли США купить Гренландию.







