В Гренландии ответили на желание Трампа купить остров

Правительство Гренландии прокомментировало желание президента США Дональда Трампа купить остров. Как сообщает Интерфакс, власти острова заявили, что остров не продается.

Интерес Трампа к Гренландии сочли попыткой войти в историю

При этом в правительстве подчеркнули, что Гренландия открыта для бизнес-сотрудничества с Соединенными Штатами. В МИД также отметили, что воздержаться от последующих комментариев в силу неофициального характера новости.

Гренландия - самый большой по площади остров в мире с населением 56 тысяч человек. Является автономной территорией Дании.

Ранее сегодня СМИ сообщали, что американский лидер интересовался могут ли США купить Гренландию.


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ФОТО: vk.com
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