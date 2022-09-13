Чижов: ЕС не может отступить в санкциях против России
Европейский союз достиг точки невозврата в санкциях в отношении Москвы и уже не в состоянии вернуться, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление постоянного представителя России при ЕС Владимира Чижова.
По его словам, проблему способен решить газопровод «Северный поток – 2», однако его запуск значил бы провал всей европейской политики, «которая добивается поражения России и ее президента».
При этом дипломат указал, что санкционная «атака» Евросоюза себя изжила. Чижов отметил, что отказаться от российского газа Европа не в состоянии. Постпред считает, что зима в Европе будет «суровой».
Наполним, Чижов подтвердил, что покинет Брюссель в ближайшее время. Его командировка, длившаяся 17 лет, завершилась.
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