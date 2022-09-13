Чижов: ЕС не может отступить в санкциях против России

По его словам, проблему способен решить газопровод «Северный поток – 2», однако его запуск значил бы провал всей европейской политики, «которая добивается поражения России и ее президента».

При этом дипломат указал, что санкционная «атака» Евросоюза себя изжила. Чижов отметил, что отказаться от российского газа Европа не в состоянии. Постпред считает, что зима в Европе будет «суровой».

Наполним, Чижов подтвердил, что покинет Брюссель в ближайшее время. Его командировка, длившаяся 17 лет, завершилась.

