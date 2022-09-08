СМИ: Политика Путина вынудит Европу ослабить санкции

Как указал Карничниг, один из высокопоставленных чиновников Еврокомиссии подтвердил, что президент РФ Владимир Путин, несомненно, «выигрывает в этом отношении». Журналист указывает, что возросшая протестная активность в Европе говорит о неизбежности столкновения европейских лидеров с призывами ослабить санкции против РФ, пишет RT.

«Время — не говоря уже о погоде — на стороне Москвы. Поскольку в ближайшие недели и месяцы по мере приближения зимы температура понизится, европейцы начнут ощущать на себе всю тяжесть роста цен на природный газ», — подчеркнул Карничниг.

Обозреватель добавил, что, по данным опросов, жители крупнейших европейских стран —Германии, Франции, Великобритании, Польши — больше обеспокоены стоимостью жизни, чем украинским конфликтом, пишет Ura.ru.

