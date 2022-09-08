СМИ: Политика Путина вынудит Европу ослабить санкции

Западу рано или поздно придется ослабить антироссийские санкции из-за успешной политики Москвы, считает журналист Мэтью Карничниг. Об этом он пишет в своей статье для Politico.

«Надвигающаяся буря ставит европейских лидеров перед горькой правдой: пока Россия и Украина сражаются, Кремль сохраняет свои позиции в борьбе с Европой», — отмечается в материале.

Путин: Европа зашла в санкционный тупик

Как указал Карничниг, один из высокопоставленных чиновников Еврокомиссии подтвердил, что президент РФ Владимир Путин, несомненно, «выигрывает в этом отношении». Журналист указывает, что возросшая протестная активность в Европе говорит о неизбежности столкновения европейских лидеров с призывами ослабить санкции против РФ, пишет RT.

«Время — не говоря уже о погоде — на стороне Москвы. Поскольку в ближайшие недели и месяцы по мере приближения зимы температура понизится, европейцы начнут ощущать на себе всю тяжесть роста цен на природный газ», — подчеркнул Карничниг.

Обозреватель добавил, что, по данным опросов, жители крупнейших европейских стран —Германии, Франции, Великобритании, Польши — больше обеспокоены стоимостью жизни, чем украинским конфликтом, пишет Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости/Игорь Руссак
ТЕГИ:ЕвропаВладимир ПутинСанкции Против России
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