СМИ: Политика Путина вынудит Европу ослабить санкции
Западу рано или поздно придется ослабить антироссийские санкции из-за успешной политики Москвы, считает журналист Мэтью Карничниг. Об этом он пишет в своей статье для Politico.
«Надвигающаяся буря ставит европейских лидеров перед горькой правдой: пока Россия и Украина сражаются, Кремль сохраняет свои позиции в борьбе с Европой», — отмечается в материале.
Как указал Карничниг, один из высокопоставленных чиновников Еврокомиссии подтвердил, что президент РФ Владимир Путин, несомненно, «выигрывает в этом отношении». Журналист указывает, что возросшая протестная активность в Европе говорит о неизбежности столкновения европейских лидеров с призывами ослабить санкции против РФ, пишет RT.
«Время — не говоря уже о погоде — на стороне Москвы. Поскольку в ближайшие недели и месяцы по мере приближения зимы температура понизится, европейцы начнут ощущать на себе всю тяжесть роста цен на природный газ», — подчеркнул Карничниг.
Обозреватель добавил, что, по данным опросов, жители крупнейших европейских стран —Германии, Франции, Великобритании, Польши — больше обеспокоены стоимостью жизни, чем украинским конфликтом, пишет Ura.ru.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
19,9 млн+47 958 / сут.
Умерли
385 тыс.+94 / сут.
Выздоровели
18,9 млн+52 611 / сут.
- Нарышкин: США будут всеми силами затягивать конфликт на Украине
- СМИ: Политика Путина вынудит Европу ослабить санкции
- В Италии назвали ситуацию на Украине катастрофической
- Нейросеть описала три варианта прохождения текущей волны COVID в России
- Индонезия выразила готовность обеспечить безопасность Путина на саммите G20
- Новые iPhone 14 будут поставлять в Россию по параллельному импорту
- Эксперт: Телефонные мошенники начали мстить пытающимся их разыграть людям
- Росавиация продлила режим ограничения полетов в регионы России до 16 сентября
- Посол РФ в Канаде назвал абсурдными предложения удержать турбины для «Северного потока»
- СМИ: Минфин предложил «приватизировать» пенсионные накопления для инвестиций
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru