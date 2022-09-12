Чижов подтвердил завершение своей 17-летней командировки в Брюсселе

По словам Чижова, его командировка, длившаяся 17 лет, завершилась. Он заявил, что ему «уже неуютно» быть живым монументом стратегического партнерства РФ и ЕС.

Дипломат также отметил, что предупредил своих европейских коллег о том, что «сжигать мосты легче, чем выстраивать». Имя своего преемника он не назвал.