Чижов подтвердил завершение своей 17-летней командировки в Брюсселе

Постпред России при ЕС Владимир Чижов подтвердил, что покинет Брюссель в ближайшее время. Об этом сообщает ТАСС.

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По словам Чижова, его командировка, длившаяся 17 лет, завершилась. Он заявил, что ему «уже неуютно» быть живым монументом стратегического партнерства РФ и ЕС.

Дипломат также отметил, что предупредил своих европейских коллег о том, что «сжигать мосты легче, чем выстраивать». Имя своего преемника он не назвал.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
ТЕГИ:Евросоюз
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