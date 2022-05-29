Читатели Le Figaro высмеяли Макрона и Шольца после телефонных переговоров с Путиным
Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц призывают российского лидера Владимира Путина освободить 2500 националистов, сдавшихся в плен на территории комбината «Азовсталь» в Мариуполе. Также представители Парижа и Берлина считают, что России следует пойти на перемирие с Украиной и помочь Европе в экспорте зерна. Читатели издания Le Figaro высмеяли заявления западных лидеров.
«Пустые слова, оторванные от реальности. Вот что предлагают наши лидеры», — написала Adama21.
Другой комментатор заявил о необходимости компромисса для Украины. По его мнению, Киеву необходимо просить о перемирии.
Ранее газета Le Figaro сообщила, что французы ощущают разочарование, они изнурены из-за присутствия в стране, в своих семьях украинских беженцев.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,3 млн+4 188 / сут.
Умерли
379 тыс.+85 / сут.
Выздоровели
17,7 млн+4 411 / сут.
- «Как не стыдно?» В России отреагировали на тревогу европейских лидеров о военнопленных с «Азовстали»
- Россия по-прежнему будет поставлять газ Сербии
- Посол России в Лондоне Келин: У Москвы нет намерений захватить Киев
- Читатели Le Figaro высмеяли Макрона и Шольца после телефонных переговоров с Путиным
- Минобороны России: ВС РФ сбили Су-25 и нанесли удары по оружейному арсеналу в Кривом Роге
- Новая пандемия будет. Медики рассказали, какое заболевание вызовет массовые заражения
- В Турции заявили о намерении Столтенберга провести встречу Турции, Швеции и Финляндии
- Росавиация продлила запрет на полеты в аэропорты центра и юга России до 6 июня
- Минобороны продемонстрировало работу Ка-52 по уничтожению украинских танков
- Захарова обвинила Шольца в «плагиате» после его заявления о многополярности мира
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru