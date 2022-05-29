Читатели Le Figaro высмеяли Макрона и Шольца после телефонных переговоров с Путиным

Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц призывают российского лидера Владимира Путина освободить 2500 националистов, сдавшихся в плен на территории комбината «Азовсталь» в Мариуполе. Также представители Парижа и Берлина считают, что России следует пойти на перемирие с Украиной и помочь Европе в экспорте зерна. Читатели издания Le Figaro высмеяли заявления западных лидеров.

Шольц и Макрон призвали Путина снять блокаду с Одессы, чтобы вывозить украинское зерно

«Пустые слова, оторванные от реальности. Вот что предлагают наши лидеры», — написала Adama21.

Другой комментатор заявил о необходимости компромисса для Украины. По его мнению, Киеву необходимо просить о перемирии.

Ранее газета Le Figaro сообщила, что французы ощущают разочарование, они изнурены из-за присутствия в стране, в своих семьях украинских беженцев.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ОперацияВоенная ОперацияГерманияФранцияРоссияУкраина
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры