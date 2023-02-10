Чистая прибыль банков на Украине в 2022 году сократилась на 68%
Чистая прибыль банков на Украине в прошлом году сократилась на 68% по сравнению с показателем предыдущего года и составила 24,7 млрд гривен ($670 млн), следует из опубликованного отчета Национального банка Украины.
Отмечается, что рентабельность капитала украинского банковского сектора составила 10,9% против 35,1% годом ранее. Главным фактором снижения доходности стал существенный рост отчислений в резервы под понесенные и ожидаемые убытки.
При этом отчисления в резервы под кредиты за год составили 107,1 млрд гривен ($2,9 млрд), а 11,7 млрд гривен ($320 млн) пошли на формирование резервов под другие активы и риски.
Ранее зампред Совета Безопасности России Дмитрий Медведев выразил мнение, что экономика Украины превращается в "смрадную труху". Об этом сообщает НСН.
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