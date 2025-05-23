Глава МИД ФРГ заявил, что ЕС обсуждает новые санкции против РФ

Страны Евросоюза обсуждаюм дальнейшие санкции против России. Об этом заявил глава МИД Германии Йоханн Вадефуль

Под новые санкции ЕС попали «Сургутнефтегаз» и глава КамАЗа

По его словам, особое внимание уделяется энергетическому сектору, также будет рассмотрен вопрос снижения потолка цен на российскую нефть.

«Наша цель совершенно ясна, мы не хотим продолжать пополнять военный бюджет России», - заключил министр.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Европарламент, который ввёл новые пошлины в отношении удобрений и сельхозпродукции из РФ, «стреляет себе в ногу», сообщает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости
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