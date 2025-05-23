Путин: Россия входит в ТОП-5 лидеров мирового рынка вооружений
Россия входит в пятёрку лидеров мирового рынка вооружений и сохраняет ведущие экспортные позиции. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
В ходе заседании Комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества с иностранными государствами он отметил, что это является подтверждением того, что российские оружейники выпускают качественную, надёжную и эффективную военную продукцию.
Также глава государства указал, что интерес к образцам российских вооружений растёт, так как оно проходит «жёсткие испытания не только на полигонах, а «на земле», в реальном бою».
Ранее секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил, что после окончания специальной военной операции (СВО) на Украине за российским оружием выстроится большая очередь, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru