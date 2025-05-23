Обвиняемый в подрыве железной дороги под Рязанью получил 29 лет колонии
Гражданин РФ и Италии Руслан Сидики, обвиняемый в подрыве железной дороги в Рязанской области, был приговорён к 29 годам лишения свободы. Соответствующее решение принял Второй западный окружной военный суд.
Подрыв железной дороги Сидики совершил в ноябре 2023 года по заданию украинских спецслужб. В результате с рельсов сошли 19 вагонов грузового поезда.
Мужчину обвинили в подготовке и совершении теракта в составе группы лиц, а также в незаконном изготовлении взрывных устройств. Окончательный приговор был сформирован путём частичного сложения наказаний.
Уточняется, что девять лет Сидики проведёт в тюрьме, а оставшиеся 20 лет - в колонии строгого режима.
Ранее российский суд приговорил к 16 годам колонии старшего солдата 33-го отдельного штурмового батальона ВСУ Виталия Луценко, который был признан виновным в терроризме в отношении жителей Курской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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