Обвиняемый в подрыве железной дороги под Рязанью получил 29 лет колонии

Подрыв железной дороги Сидики совершил в ноябре 2023 года по заданию украинских спецслужб. В результате с рельсов сошли 19 вагонов грузового поезда.

Мужчину обвинили в подготовке и совершении теракта в составе группы лиц, а также в незаконном изготовлении взрывных устройств. Окончательный приговор был сформирован путём частичного сложения наказаний.

Уточняется, что девять лет Сидики проведёт в тюрьме, а оставшиеся 20 лет - в колонии строгого режима.

Ранее российский суд приговорил к 16 годам колонии старшего солдата 33-го отдельного штурмового батальона ВСУ Виталия Луценко, который был признан виновным в терроризме в отношении жителей Курской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».