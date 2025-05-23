Путин: Основной целью ОПК РФ является обеспечение нужд армии для ведения СВО

На заседании Комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества с иностранными государствами он указал, что речь идёт «практически по всей номенклатуре выпускаемой продукции».

При этом глава государства подчеркнул, что главная задача ОПК связана со специальной военной операцией.

«Первоочередная задача неизменна – это обеспечение всем необходимым подразделений и частей, участвующих в специальной военной операции» - сказал он.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что одной из приоритетных задач является создание высокотехнологичных вооружений, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

