Путин: Основной целью ОПК РФ является обеспечение нужд армии для ведения СВО
Российский оборонно-промышленный комплекс (ОПК) продолжает работать в усиленном режиме. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
На заседании Комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества с иностранными государствами он указал, что речь идёт «практически по всей номенклатуре выпускаемой продукции».
При этом глава государства подчеркнул, что главная задача ОПК связана со специальной военной операцией.
«Первоочередная задача неизменна – это обеспечение всем необходимым подразделений и частей, участвующих в специальной военной операции» - сказал он.
Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что одной из приоритетных задач является создание высокотехнологичных вооружений, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru