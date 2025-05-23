Центробанк выпустит памятные монеты в честь четырех клубов РПЛ

Как сообщает пресс-служба регулятора, новые монеты выпустят в честь четырёх клубов РПЛ. В 2025 году их посвятят питерскому «Зениту» и столичному локомотиву. В 2026 году будут выпущены монеты в честь московских ФК ЦСКА и «Спартак».

«Клуб должен быть старше 100 лет, представлять массовый вид спорта, иметь высокие результаты и участвовать в ведущих всероссийских соревнованиях», - напомнили в Центробанке критерии отбора.

Отмечается, что монеты будут изготовлены из серебра 925-й пробы.

Ранее в пресс-службе банка ПСБ заявили, что самой популярной у россиян стала золотая монета «Георгий Победоносец», сообщает RT.

