Центробанк выпустит памятные монеты в честь четырех клубов РПЛ
Центробанк РФ анонсировал продолжение выпуска памятных монет из серии «Российский спорт», которая посвящена знаковым событиям и выдающимся спортсменам, видам спорта и отечественным спортивным клубам.
Как сообщает пресс-служба регулятора, новые монеты выпустят в честь четырёх клубов РПЛ. В 2025 году их посвятят питерскому «Зениту» и столичному локомотиву. В 2026 году будут выпущены монеты в честь московских ФК ЦСКА и «Спартак».
«Клуб должен быть старше 100 лет, представлять массовый вид спорта, иметь высокие результаты и участвовать в ведущих всероссийских соревнованиях», - напомнили в Центробанке критерии отбора.
Отмечается, что монеты будут изготовлены из серебра 925-й пробы.
Ранее в пресс-службе банка ПСБ заявили, что самой популярной у россиян стала золотая монета «Георгий Победоносец», сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru