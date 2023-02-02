Экс-советник Кучмы заявил о тупиковой ситуации на Украине

Ситуация на Украине находится на грани социального взрыва из-за массовых арестов граждан, нежелающих идти в ВСУ, а также обвала экономики. Об этом сообщил экс-советник бывшего украинского президента Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.

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По его словам, народ на сегодняшний день оказался полностью отрезан от власти, проявлением чего являются массовые аресты людей, которые не хотят участвовать в боевых действиях. Также Соскин отметил, что Нацбанк «еле удерживает» курс гривны, он постоянно понижается.

Ранее РИА Новости со ссылкой на источник сообщило, что высокопоставленный представитель Пентагона признал, что Украина несет большие потери в конфликте с Россией. Так, представитель Пентагона назвал текущие бои «очень напряженными», сообщает НСН.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаВСУ
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