Экс-советник Кучмы заявил о тупиковой ситуации на Украине

По его словам, народ на сегодняшний день оказался полностью отрезан от власти, проявлением чего являются массовые аресты людей, которые не хотят участвовать в боевых действиях. Также Соскин отметил, что Нацбанк «еле удерживает» курс гривны, он постоянно понижается.

Ранее РИА Новости со ссылкой на источник сообщило, что высокопоставленный представитель Пентагона признал, что Украина несет большие потери в конфликте с Россией. Так, представитель Пентагона назвал текущие бои «очень напряженными», сообщает НСН.

