СМИ: Хоккейную сборную России не допустили к Олимпиаде-2026
Российскую сборную отказались возвращать на Олимпиаду-2026. Об этом сообщило латвийское издание Sportacentrs.
Команды России и Белоруссии отстранены от международных турниров с 2022 года. Причиной для такого решения стало начало специальной военной операции на Украине.
Утверждается, что конгресс Международной федерации хоккея в Стокгольме подтвердил недопуск российской сборной. Эта мера была принята после консультаций с Международным олимпийским комитетом. Уточняется, что квоту России передадут Франции.
Ранее в Госдуме предположили, когда Россия сыграет в хоккей с США, напоминает НСН.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru