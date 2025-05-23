СМИ: Хоккейную сборную России не допустили к Олимпиаде-2026

Команды России и Белоруссии отстранены от международных турниров с 2022 года. Причиной для такого решения стало начало специальной военной операции на Украине.

Утверждается, что конгресс Международной федерации хоккея в Стокгольме подтвердил недопуск российской сборной. Эта мера была принята после консультаций с Международным олимпийским комитетом. Уточняется, что квоту России передадут Франции.

Ранее в Госдуме предположили, когда Россия сыграет в хоккей с США, напоминает НСН.

