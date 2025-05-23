СМИ: Хоккейную сборную России не допустили к Олимпиаде-2026

Российскую сборную отказались возвращать на Олимпиаду-2026. Об этом сообщило латвийское издание Sportacentrs.

Гашек назвал истинную причину отстранения хоккейных сборных России и Белоруссии

Команды России и Белоруссии отстранены от международных турниров с 2022 года. Причиной для такого решения стало начало специальной военной операции на Украине.

Утверждается, что конгресс Международной федерации хоккея в Стокгольме подтвердил недопуск российской сборной. Эта мера была принята после консультаций с Международным олимпийским комитетом. Уточняется, что квоту России передадут Франции.

Ранее в Госдуме предположили, когда Россия сыграет в хоккей с США, напоминает НСН.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Астапкович
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