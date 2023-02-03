Медведев: Украинская экономика превращается в смрадную труху
Экономика Украины стремительно превращается в «смрадную труху», считает зампред Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев. Об этом политик написал в своем Telegram-канале.
Медведев привел данные банка Goldman Sachs о «заболевании экономики Украины», согласно которым страна потеряла территории, ранее обеспечивавшие около 40% национального промышленного потенциала и 15% ВВП. Кроме того, Киев лишился доступа к запасам полезных ископаемых на сумму более $12 трлн, значительного объема урожая пшеницы и кукурузы, в 2-3 раза увеличил транспортные расходы на фоне введения сухопутных маршрутов через Польшу и Румынию.
Также зампред СБ подчеркнул, что в конце прошлого года ВВП Украины сократился на 35–36%, общие потери от конфликта с Россией составили $830–850 млрд.
«Далее только окончательное крушение промышленности, гиперинфляция, нищета и тотальная безработица. Госдолг Незалежной к концу этого года увеличится с 107 до 180–200 миллиардов долларов. Надежды даже на микроскопическое восстановление призрачны», — написал Медведев.
Политик предположил, что на фоне специальной военной операции ВВП Украины продолжит падать и по итогам 2023 года может снизиться еще на 5–10%. При этом киевские власти «не смущает» разорение страны, и украинское руководство «продолжает проматывать свою территорию 404 непомерными военными расходами», рассчитывая на помощь Запада.
«Только чем дольше руководители украинских нацистов будут клянчить и воровать у своих доноров помощь, тем ближе окончательный крах экономики. Ведь заплатить за курс лечения придется сполна. И цель западных эскулапов отнюдь не в том, чтобы вылечить экономику несчастной страны. <...> Украину ждет печальная судьба тех колоний, которые когда-то насиловали в максимально извращенной форме, а потом выбрасывали умирать на гниющую свалку истории», — считает Медведев.
По мнению политика, Украине предстоит «ампутация» промышленности и аграрного сектора и паралич экономики, которые завершатся «органической гибелью остатков» страны.
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