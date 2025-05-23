Опрос: В начислениях за ЖКУ не ориентируются 36% россиян

Среди тех, кто полностью понимает начисления в платежках, регулярно приходят на собрания собственников 92% респондентов, среди тех, кто в начислениях не разбирается совсем, — 26%. Постоянно посещают собрания 30% опрошенных, раз в два-три года — 39%, не посещают совсем — 31%.

Разнятся и причины участия жильцов в собраниях. Прозрачности в отчетности требуют 38% опрошенных, повлиять на будущие траты хотят 34% участников опроса, в курсе новостей и решений стремятся быть 29% респондентов, 27% хотят решать конкретные проблемы. Чаще всего сведения о времени проведения и повестке отправляют через бумажные объявления (в 73% случаев). Вместе с тем получать информацию через мобильные приложения, Telegram-каналы или домовые чаты хотели бы 58% участников опроса.

В опросе участвовали 3000 жителей многоквартирных домов.

Ранее Минэкономразвития спрогнозировало, что средний совокупный платеж граждан за жилищно-коммунальные услуги в России вырастет с 1 июля 2026 года на 9,8%, с 1 июля 2027 года — на 7,9%, а с 1 июля 2028 года — на 5,9%. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

