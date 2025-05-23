Вице-президент США Вэнс: Трамп не собирается начинать военные операции

«Мы проводили длительный внешнеполитический эксперимент, в рамках которого мы обменивали оборону и обеспечение наших союзников на госстроительство и вмешательство в дела других стран», — отметил Вэнс.

Он подчеркнул, что Белый дом будет защищать национальные интересы США и не собирается игнорировать угрозы. По его мнению, теперь Вашингтон перейдет к стратегии политического реализма и не будет отправлять своих солдат на войну без конкретных целей.

Ранее Вэнс заявил, что украинский мирный процесс зашел в тупик, напоминает НСН.

