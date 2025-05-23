Вице-президент США Вэнс: Трамп не собирается начинать военные операции

Администрация президента США Дональда Трампа не будет начинать новые военные операции. Об этом заявил вице-президент страны Джей Ди Вэнс в ходе выступления перед выпускниками американской Академии военно-морских сил в Аннаполисе (штат Мэриленд).

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«Мы проводили длительный внешнеполитический эксперимент, в рамках которого мы обменивали оборону и обеспечение наших союзников на госстроительство и вмешательство в дела других стран», — отметил Вэнс.

Он подчеркнул, что Белый дом будет защищать национальные интересы США и не собирается игнорировать угрозы. По его мнению, теперь Вашингтон перейдет к стратегии политического реализма и не будет отправлять своих солдат на войну без конкретных целей.

Ранее Вэнс заявил, что украинский мирный процесс зашел в тупик, напоминает НСН.

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ФОТО: AP / ТАСС
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