Вице-президент США Вэнс: Трамп не собирается начинать военные операции
Администрация президента США Дональда Трампа не будет начинать новые военные операции. Об этом заявил вице-президент страны Джей Ди Вэнс в ходе выступления перед выпускниками американской Академии военно-морских сил в Аннаполисе (штат Мэриленд).
«Мы проводили длительный внешнеполитический эксперимент, в рамках которого мы обменивали оборону и обеспечение наших союзников на госстроительство и вмешательство в дела других стран», — отметил Вэнс.
Он подчеркнул, что Белый дом будет защищать национальные интересы США и не собирается игнорировать угрозы. По его мнению, теперь Вашингтон перейдет к стратегии политического реализма и не будет отправлять своих солдат на войну без конкретных целей.
Ранее Вэнс заявил, что украинский мирный процесс зашел в тупик, напоминает НСН.
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