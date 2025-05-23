В Брянской области мирный житель погиб при ударе дрона ВСУ по автомобилю
23 мая 202517:46
Украинский FPV-дрон атаковал движущийся гражданский автомобиль в Брянской области. Об этом в своём Telegram-канале заявил губернатор региона Александр Богомаз.
По его словам, инцидент произошёл в селе Саранчино Севского района. В результате атаки погиб мирный житель.
«Выражаю глубокие соболезнования... Семье будет оказана вся необходимая помощь», - написал он.
Ранее в Курской области при налете ВСУ был ранен глава Беловского района Николай Волобуев, сообщает «Свободняа пресса».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru