В Брянской области мирный житель погиб при ударе дрона ВСУ по автомобилю

Украинский FPV-дрон атаковал движущийся гражданский автомобиль в Брянской области. Об этом в своём Telegram-канале заявил губернатор региона Александр Богомаз.

Мирный житель был ранен в Шебекино при ударе дрона ВСУ

По его словам, инцидент произошёл в селе Саранчино Севского района. В результате атаки погиб мирный житель.

«Выражаю глубокие соболезнования... Семье будет оказана вся необходимая помощь», - написал он.

Ранее в Курской области при налете ВСУ был ранен глава Беловского района Николай Волобуев, сообщает «Свободняа пресса».

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Фото: t.me/vvgladkov
ТЕГИ:ПогибшиеСпецоперацияВСУБрянская Область

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